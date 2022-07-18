بعد ظهوره بمدفع «أر بي جي».. الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في بيروت (صور)

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الخارجية، مساء اليوم الإثنين، استدعاء سفيرها في لبنان، بعد ظهوره في البقاع بسلاح من الأسلحة الثقيلة.

وتفصيلا، أصدر وزير الخارجية فؤاد حسين، أمرا وزاريا بنقل السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك الى مركز الوزارة في بغداد.

ويأتي القرار على خلفية قيام البراك، باطلاق قذيفة ار بي جي سفن خلال استقباله من سكان قرية لبنانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للسفير العراقي في لبنان حيدر البراك، يتوسط مجموعة مسلحين بملابس مدنية.

وفي واحدة من الصور ظهر وهو يطلق قذيفة “أر بي جي 7” (RPG-7) في منطقة البقاع، ما أثار موجة من الانتقادات، ومطالبات باستدعائه من قبل الخارجية العراقية.