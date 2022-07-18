بسبب ارتفاع الحرارة.. «المرور» يكشف ضوابط التظليل المسموح به في المركبات وغرامة المخالفة

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يلجأ البعض إلى التظليل على زجاج المركبة لتفادي أشعة الشمس، خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد، والتي تصل في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

وكشفت الإدارة العامة للمرور عن ضوابط التظليل المسموح بها في المركبات في ظل ارتفاع حرارة الصيف.

وأوضحت الإدارة أنه بالنسبة لتظليل الزجاج الجانبي سواء الأمامي أو الخلفي، بضوابك كالتالي:

1- يجب أن يكون من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن 30 %.

2- يجب ألا يكون عاكسا للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته.

3- يجب ألا يتسبب في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.

4- يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي عن الحالة المرضية.

5- مخالفة تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.