الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
متحدث أمانة جدة: تم إزالة 28 حيا عشوائيا وهذا موعد الأحياء المتبقية (فيديو)
بعد مصرع 360 شخصًا.. تحذير عاجل من سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين
«موانئ» تسهم في دعم عمليات التصدير بزيادة استيراد الحاويات الفارغة بنسبة 331 %
خادم الحرمين وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية عقب نجاح موسم الحج لهذا العام
بسبب ارتفاع الحرارة.. «المرور» يكشف ضوابط التظليل المسموح به في المركبات وغرامة المخالفة

فرص

وظائف شاغرة بـ «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بـ «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» للعمل في الرياض
٠٦:٣٣:٢٠ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير اكتشاف البيانات
ـ مدير أول البيانات والتحليلات
ـ مدير إدارة المخاطر
ـ مدير حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والإمتثال
ـ مدير إدارة مكتب البيانات
ـ مدير إدارة الدعم المركزي
ـ مدير التواصل الداخلي
ـ مدير تنفيذي الاستراتيجية وإدارة الأداء
ـ مدير عام تمكين القطاع المالي والاقتصادي
ـ مدير عام تمكين قطاع الإدارة العامة والتنمية الاجتماعية
ـ مدير عام تمكين القطاع الأمني
ـ مدير إدارة المراقبة والتقييم
ـ مدير تنفيذي تمكين قطاعات التعليم والصحة
ـ مدير عام تخطيط وأداء الأصول والمرافق
ـ مدير عام دعم عقود إدارة الأصول والمرافق
ـ مدير عام الدعم الهندسي والفني
ـ مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع
ـ مدير اعلى استكشاف البيانات
ـ مدير البيانات والتحليلات المتقدمة
ـ مدير إدارة المخاطر
وغيرها …

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءا من تاريخ 18 يوليو 2022م

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
العمل بالرياض فرص هيئة كفاءة المشروعات وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وزارة «الحرس الوطني» تعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

وزارة «الحرس الوطني» تعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

منذ سنتين
القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تعلن فتح باب القبول والتسجيل لـ«الوظائف العسكرية»

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تعلن فتح باب القبول والتسجيل لـ«الوظائف العسكرية»

منذ شهرين
«الدفاع» تعلن عن 1493 وظيفة في الإدارات الهندسية.. التفاصيل ورابط التقديم

«الدفاع» تعلن عن 1493 وظيفة في الإدارات الهندسية.. التفاصيل ورابط التقديم

منذ سنتين
القطاع الخاص يطرح 370 وظيفة عبر غرفة الرياض

القطاع الخاص يطرح 370 وظيفة عبر غرفة الرياض

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *