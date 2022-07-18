وظائف شاغرة بـ «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» للعمل في الرياض
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مدير اكتشاف البيانات
ـ مدير أول البيانات والتحليلات
ـ مدير إدارة المخاطر
ـ مدير حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والإمتثال
ـ مدير إدارة مكتب البيانات
ـ مدير إدارة الدعم المركزي
ـ مدير التواصل الداخلي
ـ مدير تنفيذي الاستراتيجية وإدارة الأداء
ـ مدير عام تمكين القطاع المالي والاقتصادي
ـ مدير عام تمكين قطاع الإدارة العامة والتنمية الاجتماعية
ـ مدير عام تمكين القطاع الأمني
ـ مدير إدارة المراقبة والتقييم
ـ مدير تنفيذي تمكين قطاعات التعليم والصحة
ـ مدير عام تخطيط وأداء الأصول والمرافق
ـ مدير عام دعم عقود إدارة الأصول والمرافق
ـ مدير عام الدعم الهندسي والفني
ـ مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع
ـ مدير اعلى استكشاف البيانات
ـ مدير البيانات والتحليلات المتقدمة
ـ مدير إدارة المخاطر
وغيرها …
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءا من تاريخ 18 يوليو 2022م
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