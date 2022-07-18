وظائف شاغرة بـ «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير اكتشاف البيانات

ـ مدير أول البيانات والتحليلات

ـ مدير إدارة المخاطر

ـ مدير حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والإمتثال

ـ مدير إدارة مكتب البيانات

ـ مدير إدارة الدعم المركزي

ـ مدير التواصل الداخلي

ـ مدير تنفيذي الاستراتيجية وإدارة الأداء

ـ مدير عام تمكين القطاع المالي والاقتصادي

ـ مدير عام تمكين قطاع الإدارة العامة والتنمية الاجتماعية

ـ مدير عام تمكين القطاع الأمني

ـ مدير إدارة المراقبة والتقييم

ـ مدير تنفيذي تمكين قطاعات التعليم والصحة

ـ مدير عام تخطيط وأداء الأصول والمرافق

ـ مدير عام دعم عقود إدارة الأصول والمرافق

ـ مدير عام الدعم الهندسي والفني

ـ مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع

ـ مدير اعلى استكشاف البيانات

ـ مدير البيانات والتحليلات المتقدمة

ـ مدير إدارة المخاطر

وغيرها …

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءا من تاريخ 18 يوليو 2022م

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