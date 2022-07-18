رصد سحب ممطرة في بحر العرب تؤثر على وسط وغرب المملكة

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توقع وليد سليمان الحقيل الباحث في الطقس والمناخ، مساء اليوم الإثنين، أجواء ماطرة وسط وغرب المملكة.

وقال الحقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الأقمار الصناعية رصدت مساء اليوم الإثنين، سحباً ممتدة من بحر العرب حتى وسط غرب المملكة وبعضها ممطر، بمشيئة الله”.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.