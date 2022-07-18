الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بـ 18 مليون دولار.. ماليزيا تضبط هذا «الكنز» المحظور
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منوعات

بـ 18 مليون دولار.. ماليزيا تضبط هذا «الكنز» المحظور

بـ 18 مليون دولار.. ماليزيا تضبط هذا «الكنز» المحظور
٠٦:٠٢:٠١ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تمكنت السلطات الماليزية، اليوم الإثنين، من إحباط تهريب شحنة من المحتويات المحظور بيعها والتجارة فيها ويقدر ثمنها بحوالي 80 مليون رينغيت، أي ما يعدال 18 مليون دولار.

والشحنة عبارة عن حاوية تضم أنياب أفيال وحراشف بنغول (آكل النمل الحرشفي) وجماجم وعظام حيوانات أخرى؛ حسبما ذكرت هيئة الجمارك الماليزية في بيان لها.

وأكدت الهيئة أنها اكتشفت الشحنة المحظورة مخبئة خلف ألواح خشبية، بعد فحص سفينة قادمة من إفريقيا، وتضمنت الشحنة 6 آلاف كيلوغرام من أنياب الأفيال، و100 كيلوغرام من حراشف البنغول، و25 كيلوغراما من قرون وحيد القرن و300 كيلوغرام من جماجم الحيوانات وعظامها وقرونها.

وأضافت هيئة الجمارك أن التحقيقات بشأن المستورد ووكيل الملاحة، جارية، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل؛ فيما لم يتضح ما إذا كان من المفترض أن ترسل الحاوية إلى وجهة أخرى من آسيا.

وكما يعتقد الكثيرون فإن للأنياب العاجية وقرون حيوان وحيد القرن وحراشف البنغول مميزات علاجية، ويكثر عليها الطلب في آسيا مطلقين عليه اسم “الكنز” لما يحويه من فوائد جمة.

الكلمات الدلالية:
آكل النمل إحباط تهريب الكنز الطبي سن الفيل

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