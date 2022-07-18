الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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جامعة طيبة تعلن بدء القبول الإلكتروني في 103 تخصص بالكليات
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جامعة طيبة تعلن بدء القبول الإلكتروني في 103 تخصص بالكليات

جامعة طيبة تعلن بدء القبول الإلكتروني في 103 تخصص بالكليات
٠٦:٠٠:٤٨ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بدء القبول الإلكتروني المباشر للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل في 103 تخصصات في الكليات الصحية والهندسية والتطبيقية والإنسانية بالجامعة.

وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى الـ 29 من شهر ذي الحجة الجاري، مشيرة إلى أن آلية القبول ستتم عبر “القبول المرن” والمباشر على التخصّص.

وأوضحت أن مراحل الفرز الأولي تشمل حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات، وترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة، وحصر المقاعد التي يؤكد القبول فيها وطرحها للمنافسة مرة أخرى.

كما تشمل إتاحة تعديل الرغبات في التخصصات المتاحة في جميع فروع الجامعة، وإجراء فرز ثاني للمرشحين الذين قاموا بتعديل رغباتهم فقط.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني.

https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Home.aspx

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السعودية جامعة طيبة فرص عمل وظائف شاغرة

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