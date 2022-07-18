4 معلومات لا تعرفها عن فيتامين بـ 12.. خسارة للأموال في هذه الحالة

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أكد د.عبدالرحمن جوهرجي استشاري داء السكري، أن فيتامين بـ 12 لا يعالج اعتلال الأعصاب الطرفية بسبب مرض السكري.

وأضاف أن فيتامين بـ 12 لا يمنع الإصابة باعتلال الأعصاب الطرفية لدى مرضى السكري.

وقال جوهرجي: “إن نقص بـ 12 نادر الحدوث وإذا شكيت في وجود النقص عليك بعمل تحليل بـ 12”.

وأكد أن استخدام مكمل بـ 12 العشوائي عبارة عن خسارة للأموال وكثرة حبوب وإزعاج للمريض بلا فائدة.