4 معلومات لا تعرفها عن فيتامين بـ 12.. خسارة للأموال في هذه الحالة
تواصل – فريق التحرير:
أكد د.عبدالرحمن جوهرجي استشاري داء السكري، أن فيتامين بـ 12 لا يعالج اعتلال الأعصاب الطرفية بسبب مرض السكري.
وأضاف أن فيتامين بـ 12 لا يمنع الإصابة باعتلال الأعصاب الطرفية لدى مرضى السكري.
وقال جوهرجي: “إن نقص بـ 12 نادر الحدوث وإذا شكيت في وجود النقص عليك بعمل تحليل بـ 12”.
وأكد أن استخدام مكمل بـ 12 العشوائي عبارة عن خسارة للأموال وكثرة حبوب وإزعاج للمريض بلا فائدة.
فيتامين ب ١٢ لايعالج اعتلال الاعصاب الطرفية بسبب مرض السكري
فيتامين ب ١٢ لايمنع الاصابة بإعتلال الاعصاب الطرفية لدى مرضى السكري
نقص ب١٢ نادر الحدوث واذا شكيت في وجود النقص اعمل تحليل ب١٢
إستخدام مكمل ب١٢ العشوائي عبارة عن خسارة فلوس وكثرة حبوب وإزعاج للمريض على الفاضي ❌ pic.twitter.com/652eDkr07t
— د.عبدالرحمن جوهرجي (@drjoharji1) July 18, 2022