الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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4 معلومات لا تعرفها عن فيتامين بـ 12.. خسارة للأموال في هذه الحالة
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صحة

4 معلومات لا تعرفها عن فيتامين بـ 12.. خسارة للأموال في هذه الحالة

4 معلومات لا تعرفها عن فيتامين بـ 12.. خسارة للأموال في هذه الحالة
٠٥:٤٦:٤١ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د.عبدالرحمن جوهرجي استشاري داء السكري، أن فيتامين بـ 12 لا يعالج اعتلال الأعصاب الطرفية بسبب مرض السكري.

وأضاف أن فيتامين بـ 12 لا يمنع الإصابة باعتلال الأعصاب الطرفية لدى مرضى السكري.

وقال جوهرجي: “إن نقص بـ 12 نادر الحدوث وإذا شكيت في وجود النقص عليك بعمل تحليل بـ 12”.

وأكد أن استخدام مكمل بـ 12 العشوائي عبارة عن خسارة للأموال وكثرة حبوب وإزعاج للمريض بلا فائدة.

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