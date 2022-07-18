الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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«بورك لأُمتي في بكورها».. كتاب يستحوذ على الأمريكيين ويتحدث عن فوائد البكور

«بورك لأُمتي في بكورها».. كتاب يستحوذ على الأمريكيين ويتحدث عن فوائد البكور
٠٥:٥٥:٣١ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

استحوذ كتاب “معجزة الصباح” للكاتب هال إلرود، على أكثر الكتب مبيعا في أمريكا، ويأتي في 172 صفحة، معددا فوائد الاستيقاظ المبكر قبل الساعة الثامنة صباحا.

ويؤكد الكاتب في بحثه المطول أن الاستيقاظ المبكر ينعكس على صحة الإنسان، مستندا على التجارب والدراسات العلمية التي تؤكد ذلك؛ منها على سبيل المثال درجة نقاوة الأكسجين في الصباح مع طلوع الشمس والتي تكون مفيدة لعمل الدماغ والأعضاء الحيوية بالجسم.

والكتاب في الحقيقة يذكرنا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم، فلربما كان ملخص هذا الكتاب كله في جملة واحدة بقوله عليه الصلاة والسلام: “بورك لأُمتي في بكورها”؛ والحديث أخرجه أبو دواود والترمذي، وصححه الإمام أحمد بن حنبل، وابن ماجه.

 

الكلمات الدلالية:
بكور الأمة بورك لأمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أمريكي

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