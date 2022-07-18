الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بـ 18 مليون دولار.. ماليزيا تضبط هذا «الكنز» المحظور
جامعة طيبة تعلن بدء القبول الإلكتروني في 103 تخصص بالكليات
«بورك لأُمتي في بكورها».. كتاب يستحوذ على الأمريكيين ويتحدث عن فوائد البكور
4 معلومات لا تعرفها عن فيتامين بـ 12.. خسارة للأموال في هذه الحالة
نداء من سفارة المملكة في المغرب لجميع المواطنين
“الملك فهد الأمنية” تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

محليات

“الملك فهد الأمنية” تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

“الملك فهد الأمنية” تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
٠٤:٥٨:٠٤ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول، من خلال الموقع الإلكتروني على منصة “أبشر توظيف” بوزارة الداخلية، عبر الرابط التالي: ( هنا ).

ومنذ حوالي شهر، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، عن موعد فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

وأوضحت الإدارة أن التخصصات المطلوبة يتجاوز عددها 150 تخصصًا.

الكلمات الدلالية:
بدورة تأهيل الضباط الجامعيين حملة البكالوريوس كلية الملك فهد الامنية وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
بينهم امرأة.. 20 محكوماً و 19 موقوفاً من أبناء المملكة في سجون الأردن

بينهم امرأة.. 20 محكوماً و 19 موقوفاً من أبناء المملكة في سجون الأردن

منذ 5 سنوات
جدة.. تبرئة عاملة منزلية من تهديد أسرة بالسحر والتفريق

جدة.. تبرئة عاملة منزلية من تهديد أسرة بالسحر والتفريق

منذ 4 سنوات
اليوم وغداً.. توقعات بأجواء غير مستقرة على أجزاء واسعة من المملكة

اليوم وغداً.. توقعات بأجواء غير مستقرة على أجزاء واسعة من المملكة

منذ 7 سنوات
متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *