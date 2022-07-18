“الملك فهد الأمنية” تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول، من خلال الموقع الإلكتروني على منصة “أبشر توظيف” بوزارة الداخلية، عبر الرابط التالي: ( هنا ).

ومنذ حوالي شهر، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، عن موعد فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

وأوضحت الإدارة أن التخصصات المطلوبة يتجاوز عددها 150 تخصصًا.