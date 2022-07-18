بشكل مفاجئ.. “غازبروم الروسية” تُعلن توقف إمدادات الغاز في خط نورد ستريم

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قررت شركة غازبروم الروسية، وقف إمدادات الغاز في خط نورد ستريم 1 لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأوضحت أنه من المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب نورد ستريم 1 المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من اجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

وقالت غازروم إن صادراتها من الغاز إلى الصين زادت بنسبة 63.4% العام الجاري، وإمداداتها إلى الصين بلغت خلال الأشهر الستة الماضية 7.5 مليار متر مكعب.

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه شحن توربين سيمنز من منشأة الصيانة في كندا إلى ألمانيا بالطائرة، ومن المتوقع أن يصل إلى روسيا في 24 يوليو.

فيما أعرب المسؤولين الأوروبيون عن مخاوفهم من احتمال عدم عودة إمدادات الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن بلادها تبذل كل ما في وسعها لتأمين إمدادات الغاز وإجمالي مستوى التخزين بلغ حاليًا 64.6٪.

وفرضت ألمانيا ودول غربية أخرى عدة جولات من العقوبات على موسكو في محاولة لوقف القتال، وردًا على ذلك أوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من الدول، في ما ينظر إليه – على نطاق واسع – أنه رد انتقامي.

من ناحيته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه قرر إقالة المفوض الروسي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن روسيا تواجه صعوبات كثيرة بسبب العقوبات لكنها لن تستسلم، وأن روسيا بحاجة إلى تطوير آليات من شأنها أن تسمح لشركات التكنولوجيا بزيادة رأس المال، مطالبًا الحكومة بالتركيز أكثر على تطوير التكنولوجيا المتقدمة.