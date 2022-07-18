الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بشكل مفاجئ.. “غازبروم الروسية” تُعلن توقف إمدادات الغاز في خط نورد ستريم
“كفاءة الإنفاق” توفر 17 وظيفة لحملة البكالوريوس
350 مليون دولار.. محكمة روسية تفرض غرامات على “جوجل”
بتداولات 5.8 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11555 نقطة
1.3 تريليون ريال حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى مايو الماضي
نداء عاجل من “الزكاة والجمارك” بشأن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

أحدث الأخبار

بشكل مفاجئ.. “غازبروم الروسية” تُعلن توقف إمدادات الغاز في خط نورد ستريم

بشكل مفاجئ.. “غازبروم الروسية” تُعلن توقف إمدادات الغاز في خط نورد ستريم
٠٤:٣٥:٠٥ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة غازبروم الروسية، وقف إمدادات الغاز في خط نورد ستريم 1 لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأوضحت أنه من المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب نورد ستريم 1 المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من اجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

وقالت غازروم إن صادراتها من الغاز إلى الصين زادت بنسبة 63.4% العام الجاري، وإمداداتها إلى الصين بلغت خلال الأشهر الستة الماضية 7.5 مليار متر مكعب.

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه شحن توربين سيمنز من منشأة الصيانة في كندا إلى ألمانيا بالطائرة، ومن المتوقع أن يصل إلى روسيا في 24 يوليو.

فيما أعرب المسؤولين الأوروبيون عن مخاوفهم من احتمال عدم عودة إمدادات الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن بلادها تبذل كل ما في وسعها لتأمين إمدادات الغاز وإجمالي مستوى التخزين بلغ حاليًا 64.6٪.

وفرضت ألمانيا ودول غربية أخرى عدة جولات من العقوبات على موسكو في محاولة لوقف القتال، وردًا على ذلك أوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من الدول، في ما ينظر إليه – على نطاق واسع – أنه رد انتقامي.

من ناحيته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه قرر إقالة المفوض الروسي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن روسيا تواجه صعوبات كثيرة بسبب العقوبات لكنها لن تستسلم، وأن روسيا بحاجة إلى تطوير آليات من شأنها أن تسمح لشركات التكنولوجيا بزيادة رأس المال، مطالبًا الحكومة بالتركيز أكثر على تطوير التكنولوجيا المتقدمة.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا الغاز الروسي خط نورد ستريم روسيا غازبروم

مواد ذات صلة

المزيد
«المياه الوطنية» تُطلق الفاتورة الرقمية الشهرية لعملائها عبر فرعها الإلكتروني

«المياه الوطنية» تُطلق الفاتورة الرقمية الشهرية لعملائها عبر فرعها الإلكتروني

منذ 6 سنوات
اليابان تدرس السماح لبنوكها باعتماد الصيرفة الإسلامية لأول مرة

اليابان تدرس السماح لبنوكها باعتماد الصيرفة الإسلامية لأول مرة

منذ 7 سنوات
«أمننا في حَزْمنا» حملة الرياض للتوعية بأضرار المخدرات

«أمننا في حَزْمنا» حملة الرياض للتوعية بأضرار المخدرات

منذ 7 سنوات
الرياض.. الإطاحة بـ6 وافدين تخصصوا في سرقة الرصيد من شركات الاتصالات (صور)

الرياض.. الإطاحة بـ6 وافدين تخصصوا في سرقة الرصيد من شركات الاتصالات (صور)

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *