الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
طلاب المملكة يحصدون 4 جوائز دولية في “أولمبياد الكيمياء”
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طلاب المملكة يحصدون 4 جوائز دولية في “أولمبياد الكيمياء”

طلاب المملكة يحصدون 4 جوائز دولية في “أولمبياد الكيمياء”
٠٤:٤٠:٠٥ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حقق 4 طلاب ضمن منتخب طلاب المملكة للكيمياء، 4 جوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي المقام في الصين، والذي يشارك فيه طلاب المملكة عن بعد.

ووصل رصيد المملكة من الجوائز خلال المشاركات في المسابقة الدولية، 38 جائزة، وأقيم أولمبياد الكيمياء الدولي هذا العام خلال الفترة من الأحد الموافق 10 من يوليو الجاري وحتى اليوم الاثنين الموافق 18 من يوليو.

وهنأت وزارة التعليم الطلاب المتفوقين الذين شاركوا في المنافسات التي جمعت طلاب دول العالم المتفوقين الذين بلغ عددهم حوالي 300 طالب من 70 دولة حول العالم.

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الكلمات الدلالية:
أولمبياد الكيمياء الدولي الصين وزارة التعليم

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