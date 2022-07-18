“كفاءة الإنفاق” توفر 17 وظيفة لحملة البكالوريوس
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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” عن طرح 17 وظيفة إدارية في مقرها الرئيس بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.
وأوضحت الهيئة ان الوظائف المطلوبة هي:
– مدير أعلى استكشاف البيانات (Data Discover Sr. Manager)
– مدير أعلى البيانات والتحليلات المتقدمة (Data Insights & Advanced Analytics Sr. Manager)
– مدير إدارة المخاطر (Risk Management Director)
– مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع (Strategy Project Management Office Director)
– مدير إدارة اعلى حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والإمتثال (Planning & Development Director)
– مدير إدارة مكتب البيانات (Data Office Director)
– مدير إدارة الدعم المركزي (Central Support Director)
– مدير أعلى التواصل الداخلي (Internal Communication Sr. Manager)
– مدير عام تمكين القطاع المالي والإقتصادي (General Manager – Financial & Economy Sector Efficiency Strategy)
– مدير عام تمكين قطاع الإدارة العامة والتنمية الاجتماعية (General Manager – General Administration & Social Development Sector Efficiency Strategy)
– مدير عام تمكين القطاع الأمني (General Manager – Security Sector Efficiency Strategy)
– مدير إدارة المراقبة والتقييم (Monitoring & Evaluation Director)
– مدير تنفيذي تمكين قطاعات التعليم والصحة (Executive Director of enabling Education and Health Sectors)
– مدير عام تخطيط وأداء الأصول والمرافق (AFM Planning General Manager)
– مدير عام دعم عقود إدارة الأصول والمرافق (AFM Contracts Support General Manager)
– مدير عام الدعم الهندسي والفني (Engineering & Technical Support General Manager)
– مدير تنفيذي الاستراتيجية وإدارة الأداء (Strategy & Performance Management Executive Director)
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المالية
– الاقتصاد
– إدارة المخاطر
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات
– علوم البيانات
– إدارة البيانات
– تحليل البيانات
– الهندسة
– التسويق
– العلاقات العامة
– الإعلام
– الإتصال
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– توفر الخبرة حسب المتطلبات الموضحة في الوصف الوظيفي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– مهارات في التواصل مع الآخرين.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).