الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“كفاءة الإنفاق” توفر 17 وظيفة لحملة البكالوريوس
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فرص

“كفاءة الإنفاق” توفر 17 وظيفة لحملة البكالوريوس

“كفاءة الإنفاق” توفر 17 وظيفة لحملة البكالوريوس
٠٤:٣١:٣٣ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” عن طرح 17 وظيفة إدارية في مقرها الرئيس بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.

وأوضحت الهيئة ان الوظائف المطلوبة هي:

– مدير أعلى استكشاف البيانات (Data Discover Sr. Manager)
– مدير أعلى البيانات والتحليلات المتقدمة (Data Insights & Advanced Analytics Sr. Manager)
– مدير إدارة المخاطر (Risk Management Director)
– مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع (Strategy Project Management Office Director)
– مدير إدارة اعلى حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والإمتثال (Planning & Development Director)
– مدير إدارة مكتب البيانات (Data Office Director)
– مدير إدارة الدعم المركزي (Central Support Director)
– مدير أعلى التواصل الداخلي (Internal Communication Sr. Manager)
– مدير عام تمكين القطاع المالي والإقتصادي (General Manager – Financial & Economy Sector Efficiency Strategy)
– مدير عام تمكين قطاع الإدارة العامة والتنمية الاجتماعية (General Manager – General Administration & Social Development Sector Efficiency Strategy)
– مدير عام تمكين القطاع الأمني (General Manager – Security Sector Efficiency Strategy)
– مدير إدارة المراقبة والتقييم (Monitoring & Evaluation Director)
– مدير تنفيذي تمكين قطاعات التعليم والصحة (Executive Director of enabling Education and Health Sectors)
– مدير عام تخطيط وأداء الأصول والمرافق (AFM Planning General Manager)
– مدير عام دعم عقود إدارة الأصول والمرافق (AFM Contracts Support General Manager)
– مدير عام الدعم الهندسي والفني (Engineering & Technical Support General Manager)
– مدير تنفيذي الاستراتيجية وإدارة الأداء (Strategy & Performance Management Executive Director)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المالية
– الاقتصاد
– إدارة المخاطر
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات
– علوم البيانات
– إدارة البيانات
– تحليل البيانات
– الهندسة
– التسويق
– العلاقات العامة
– الإعلام
– الإتصال

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– توفر الخبرة حسب المتطلبات الموضحة في الوصف الوظيفي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– مهارات في التواصل مع الآخرين.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).

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الرياض حملة البكالوريوس هيئة كفاءة الإنفاق وظائف إدارية

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