“كفاءة الإنفاق” توفر 17 وظيفة لحملة البكالوريوس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” عن طرح 17 وظيفة إدارية في مقرها الرئيس بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.

وأوضحت الهيئة ان الوظائف المطلوبة هي:

– مدير أعلى استكشاف البيانات (Data Discover Sr. Manager)

– مدير أعلى البيانات والتحليلات المتقدمة (Data Insights & Advanced Analytics Sr. Manager)

– مدير إدارة المخاطر (Risk Management Director)

– مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع (Strategy Project Management Office Director)

– مدير إدارة اعلى حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والإمتثال (Planning & Development Director)

– مدير إدارة مكتب البيانات (Data Office Director)

– مدير إدارة الدعم المركزي (Central Support Director)

– مدير أعلى التواصل الداخلي (Internal Communication Sr. Manager)

– مدير عام تمكين القطاع المالي والإقتصادي (General Manager – Financial & Economy Sector Efficiency Strategy)

– مدير عام تمكين قطاع الإدارة العامة والتنمية الاجتماعية (General Manager – General Administration & Social Development Sector Efficiency Strategy)

– مدير عام تمكين القطاع الأمني (General Manager – Security Sector Efficiency Strategy)

– مدير إدارة المراقبة والتقييم (Monitoring & Evaluation Director)

– مدير تنفيذي تمكين قطاعات التعليم والصحة (Executive Director of enabling Education and Health Sectors)

– مدير عام تخطيط وأداء الأصول والمرافق (AFM Planning General Manager)

– مدير عام دعم عقود إدارة الأصول والمرافق (AFM Contracts Support General Manager)

– مدير عام الدعم الهندسي والفني (Engineering & Technical Support General Manager)

– مدير تنفيذي الاستراتيجية وإدارة الأداء (Strategy & Performance Management Executive Director)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الإدارة المالية

– الاقتصاد

– إدارة المخاطر

– الأمن السيبراني

– أمن المعلومات

– علوم البيانات

– إدارة البيانات

– تحليل البيانات

– الهندسة

– التسويق

– العلاقات العامة

– الإعلام

– الإتصال

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

– توفر الخبرة حسب المتطلبات الموضحة في الوصف الوظيفي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات في التواصل مع الآخرين.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).