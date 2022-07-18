الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
350 مليون دولار.. محكمة روسية تفرض غرامات على “جوجل”
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350 مليون دولار.. محكمة روسية تفرض غرامات على “جوجل”

350 مليون دولار.. محكمة روسية تفرض غرامات على “جوجل”
٠٤:١٩:٥٠ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت محكمة روسية اليوم، أنها فرضت غرامات على شركة “جوجل” بأكثر من 350 مليون دولار.

يأتي هذا بعد شهر من تغريم محكمة روسية، محرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابت 15 مليون روبل، ما يعادل 260 ألف دولار، وذلك بسبب إخفاقه المتكرر في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين، حسب “سكاي نيوز”.

وأوضحت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو، أنها فرضت الغرامة لما وصفته بتقاعس جوجل المتكرر عن تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية.

وأشار  مراقبون إلى أنه ربما يتعذر على جوجل دفع الغرامة، حيث أعلنت الشركة التابعة له في روسيا عن خطط لإشهار إفلاسها في شهر مايو الماضي.

يذكر أن روسيا فرضت غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأجنبية في السنوات القليلة الماضية؛ بسبب مجموعة من الانتهاكات، في إجراء يقول منتقدوه إنه محاولة من جانب موسكو لزيادة سيطرتها على الإنترنت.

الكلمات الدلالية:
جوجل روسيا غرامة محرك البحث

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