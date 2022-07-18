بتداولات 5.8 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11555 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعًا 262.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 11555.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – نحو 163 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: معادن، وسبكيم العالمية، وكيمانول، ومبكو، والمصافي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: التأمين العربية، والمتحدة للتأمين، والحمادي، وبوبا العربية، وأسترا الصناعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و9.93%.

فيما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، والإنماء، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأنعام القابضة، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 100.44 نقطة، ليقفل عند مستوى 20711.69 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 17.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 292 ألف سهم، تقاسمتها 1631 صفقة.