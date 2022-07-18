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“السديس”: شؤون الحرمين تخطط من الآن استعدادًا للموسم القادم

“السديس”: شؤون الحرمين تخطط من الآن استعدادًا للموسم القادم
٠٣:٣٤:٥٥ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، أن الرئاسة تسعى جاهدة للإعداد والتخطيط والاستعداد من الآن للموسم القادم ومعالجة المعوقات والتعامل والتوسع في الذكاء الاصطناعي والتطوير والتحسين في كافة المجالات.

وأوضح أن الرئاسة شهدت نقلة كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات لهم وأجودها، وفق توجيهات القيادة الرشيدة – رعاها الله – في العناية الفائقة بقاصدي الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال حفل المعايدة السنوي لمنسوبي رئاسة شؤون الحرمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1443هـ.

وكانت الرئاسة، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، قد أعلنت عن تسخير ما يزيد عن 700 مراقب خدمات يعملون سويًا على تنظيم الخطط الميدانية لنظافة وتطهير المسجد الحرام وساحاته والتأكد من المعايير الصحية لخدمات التعقيم والوقاية البيئية، وجودة عمليات خدمات التنقل ونوعية عمليات سقيا وتوزيعه عبر الحافظات والمشربيات والعربات الذكية الموزعة في أنحاء المسجد الحرام.

وأشارت إلى أن مراقبي الخدمات يتأكدون على مدار 24 ساعة من سير الأعمال الميدانية وفق الخطط التشغيلية للإدارات الخدمية، وتنفيذ أعلى معايير الجودة من خلال إشراف ميداني مباشر وجولات رقابية دورية على مدار الساعة لقياس مستوى الأداء، ورصد الملاحظات الميدانية ومعالجتها بالتعاون مع الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

كما تتضمن مهام مراقبي الخدمات الإشراف على كافة الآليات التقنية المستخدمة في التنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم المبارك، والمشاركة في عمليات التطوير المتواصل لمخرجات الإدارات الخدمية وفق خطط منهجية تتواءم مع خطة الرئاسة للتحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية 2024.

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الكلمات الدلالية:
السديس شؤون الحرمين ضيوف الرحمن موسم الحج

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