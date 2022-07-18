على خطى بريطانيا.. موجة حارة غير مسبوقة وحرائق غابات في فرنسا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تتأهب فرنسا لتسجيل درجة حرارة قياسية، تصل إلى 40 درجة مئوية، مع احتدام حرائق الغابات في غرب وجنوب البلاد، حسبما أوردت قناة “الإخبارية”.

فيما أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية أن المناطق الساحلية، المطلة على المحيط الأطلنطي، التي تجذب السياح، ستتعرض لموجات حر شديدة، وقد تسجل درجات حرارة تصل إلى 40 إلى 42 درجة مئوية.

والتهمت النيران نحو 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند، فيما قالت السلطات في إقليمي نوفيل-آكيتين وجيروند، في بيان، إنه تم إجلاء أكثر من 12200 شخص من المنطقة المتضررة بحلول صباح السبت، فيما يحاول أكثر من ألف عنصر من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.

وفي بلدة تيست دو بوك في إقليم جيروند، أتت النيران على أكثر من 30 كيلومتر مربع منذ بداية الأزمة.

وفي بلدة لانديراس، التهمت النيران 65 كيلومتر مربع وتم إجلاء 2200 شخص، استمرت الحرائق في الانتشار خلال الليل، مدفوعة بهبوب الرياح من الجنوب الغربي، كما طالت الحرائق دولاً أخرى، مثل إسبانيا والبرتغال.