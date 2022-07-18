تحطم طائرة ركاب صومالية أثناء هبوطها بمقديشو

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام صومالية اليوم، أن طائرة ركاب تحطمت في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضحت أنه تم إجلاء 30 شخصًا كانوا على متن الطائرة التي تديرها خطوط جوبا الجوية، مؤكدة أن الطائرة سقطت خارج مطار مقديشو الدولي ثم اشتعلت فيها النيران.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الدخان الأسود وهو يتصاعد من مكان الحادث بعد الحطام، حسب وكالة “سونا” الصومالية.

وأفادت سلطات المطار، أن الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة التي كانت قادمة من رحلة داخلية من مدينة بيدوا.

وأكدت “العربية” أنه لم ترد أنباء فورية عن أي إصابات أو أسباب الحادث.