روسيا تهدد برد انتقامي إذا أقدم الناتو على هذه الخطوة.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف السفير الروسي لدى هلسنكي، أن روسيا ستضطر إلى رد انتقامي لضمان أمنها في حال إقامة قواعد عسكرية دائمة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في فنلندا.

وأوضح السفير بافيل كوزنتسوف، أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة لضمان أمنها في حال ظهور قواعد عسكرية دائمة للناتو في فنلندا، كالأسلحة الهجومية الثقيلة.

وأكد في تصريحات لـ “روسيا 24″، أنه في حالة ظهور البنية التحتية للناتو على أراضي فنلندا في شكل قواعد عسكرية دائمة، وفي شكل أسلحة هجومية ثقيلة وأنظمة صواريخ وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة ستضطر روسيا بطبيعة الحال إلى اتخاذ الرد اللازم والتدابير المناسبة لضمان أمنها.

وأضاف أنه يأمل أن يدرك جيدًا الجانبُ العسكري السياسي والسياسة الخارجية الفنلندية أن مثل هذا التطور في الأحداث لا يلبي مصالح فنلندا نفسها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، حذرت في وقت سابق، فنلندا والسويد، عبر القنوات الثنائية، من عواقب انضمامهما إلى حلف الناتو.

في الوقت نفسه، كشفت هيئة الاستخبارات البريطانية، أن شركة فاجنر تجند مجرمين وإرهابيين للقتال في أوكرانيا.

وأوضحت أن فاجنر لعبت دورًا مركزيًا في المعارك الأخيرة بما في ذلك الاستيلاء على بوباسنا وليسيتشانسك، مؤكدة أن روسيا تستخدم شركة فاجنر الخاصة لتعزيز الخطوط الأمامية وللتخفيف من نقص الأفراد.

فيما أكد المستشار الألماني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الطاقة سلاحًا وهو ما لم يفعله الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، وأنه يجب على الجميع مواجهة بوتين وعدم السماح له بخرق القانون بالقوة؛ لأن ذلك يُعرّض أمن العالم للخطر، مشيرًا إلى أن الصواريخ الروسية لم تدمر المدن الأوكرانية فقط بل حولت نظام السلام الأوروبي والدولي إلى ركام.