الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
البنك المركزي: إصدار وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت
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اقتصادية

البنك المركزي: إصدار وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت

البنك المركزي: إصدار وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت
٠٢:٤٨:٤٢ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن البنك المركزي، اليوم، إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، التي جرى العمل عليها بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، وتعزيز مفهوم الاستدامة، والحد من المخاطر المحتملة في السوق المالية، إلى جانب حماية حقوق كامل أطراف العلاقة التأمينية، وذلك ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية لضمان حقوق أطراف العلاقة التأمينية، ودعم نمو وتطوير قطاع التأمين.

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي السعودي هيئة السوق المالية وثيقة التأمين

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