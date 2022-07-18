بدء القبول الإلكتروني بالجامعة الإسلامية في المدينة وكلية المسجد النبوي

تواصل – واس:

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح القبول الإلكتروني للطلاب من المواطنين والمقيمين “المنح الداخلية” للعام الدراسي المقبل، ابتداءً من يوم الأحد 25 ذي الحجة الجاري، ويستمر حتى الأول من محرم المقبل.

وبيّنت الجامعة أن طلبات القبول تشمل 9 كليات في مساري التخصصية النظرية والعلمية، وتمنح للخريج درجة البكالوريوس, حيث يتضمن مسار “التخصصات النظرية” كليات الشريعة، والدعوة وأصول الدين، والقرآن والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية، وكلية اللغة العربية، وكلية الأنظمة والدراسات القضائية، فيما يشمل مسار “التخصصات العلمية” كليات الهندسة، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والعلوم.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير قبول السعوديين والمقيمين “المنح الداخلية” وحساب النسبة الموزونة ومواعيد وإجراءات القبول عبر موقع الجامعة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن بدء التسجيل للطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية في كلية المسجد النبوي للعام الدراسي المقبل، عبر موقع الكلية الإلكتروني, ويستمر حتى الـ 13 من شهر محرم المقبل.

وتشمل الأقسام المتاح التسجيل فيها قسم الشريعة، والقرآن الكريم وعلومه، والسنة وعلومها، والعقيدة، وقسم اللغة العربية.