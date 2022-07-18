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مطار المدينة: إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لا تتجاوز 10 ثواني (فيديو)
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مطار المدينة: إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لا تتجاوز 10 ثواني (فيديو)

مطار المدينة: إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لا تتجاوز 10 ثواني (فيديو)
٠١:٤٨:٠١ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال مدير العمليات في جوازات مطار المدينة، العقيد محمد أبو داهش: إن إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لا تتجاوز 10 ثواني.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن العمل يجري في مطار المدينة على قدم وساق؛ من أجل تسهيل الأمر على حجاج بيت الله، وأن الجوازات تقدم خدماتها على مدار الساعة.

وأضاف أن الحاج لا يستغرق وقوفه أمام منصة التشغيل فترة الـ 10 ثواني، وذلك في ظل توفر الأجهزة التقنية الحديثة والنوعية التي تساعد الموظف والمسافر من التحقق من سلامة الوثائق، والتأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة.

وأكد أن وجود فريق مخصص من منسوبي جوازات المطار، لديهم القدرة على التحدث بعدد من اللغات، وأن مهمتهم داخل الصالات هي التواصل مع الحجاج وتوجيههم إلى المسارات المخصصة للسفر مع الإجابة على الاستفسارات وخدمتهم على مدار اليوم.

في الوقت نفسه، ودّع منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقة بالورود، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

كما جرى توديع ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات لإنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية التي باشرتها العديد من الجهات الأمنية والخدمية، إلى جانب الجهود التطوعية.

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ضيوف الرحمن عرعر مطار المدينة منفذ جديدة موسم الحج

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