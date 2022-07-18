الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأكاديمية السعودية اللوجستية” تفتح باب التسجيل ضمن برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف
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محليات

“الأكاديمية السعودية اللوجستية” تفتح باب التسجيل ضمن برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

“الأكاديمية السعودية اللوجستية” تفتح باب التسجيل ضمن برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف
٠١:٢٣:٥٧ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الرابعة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في أربعة تخصصات تدريبية هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن.

وأوضحت أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، عبر توفيرها لأربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة رابعة لهذا المسار تتضمن أربعة تخصصات يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وأُسس التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، في حين أن المسارات الثلاثة المتبقية هي: مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بُعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الرابعة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني: (SLA.EDU.SA)، للاطلاع على شروط التسجيل وتفاصيل البرامج التدريبية، والمستمر حتى 02 محرم 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 15 صفر 1444هـ الموافق 11 سبتمبر 2022م.

الكلمات الدلالية:
الأكاديمية السعودية اللوجستية التجارة الإلكترونية التوظيف الدبلوم المخازن خدمة العملاء

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