الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء
٠١:٢٦:٤٧ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن استمرار هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بهذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق”.

2 – منطقة عسير، وتشمل “البرك والقحمة”.

3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المهد واليتمة ووادي الفرع”.

4 – منطقة نجران، وتشمل “ثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة”.

5 – منطقة جازان، وتشمل “الدرب، وبيش، وصبيا، وأحد المسارحة، وصامطة”.

6 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم والعرضيات والجموم والكامل وخليص الشعيبة القنفذة الليث المظيلف”.

7 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الإحساء والجبيل والخبر والدمام والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وبقيق والبطحاء والعبيلة وذعبلوتن”.

وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من الرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساء.

وفي وقت سابق، توقع المركز أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، ويستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

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الكلمات الدلالية:
الأتربة والغبار الأرصاد حالة الطقس رياح نشطة مكة والمدينة وجازان

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