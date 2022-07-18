بعد تفشيه في 5 دول.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ماربورغ وطرق الوقاية منه

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، تفشي الحمى النزفية الفيروسية، أو ما يُعرف بـ”فيروس ماربورغ”، القاتل، في دولة غانا، وسط إفريقيا.

ويعد “ماربورغ” من عائلة فيروسات الإيبولا الخطيرة سريعة العدوى، كما أن معدل الوفيات منه يتراوح مابين 24% – 88%، وقد ظهرت مؤخرًا حالات أخرى في أنجولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن المرض وهو حمى نزفية شديدة العدوى من نفس عائلة الإيبولا، ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة، وينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر بسوائل الجسم للأشخاص المصابين والأسطح.

ويقتضي انتشاره بين البشر مخالطة أحد المصابين به عن كثب، إلا أنه لا يعدي بين البشر أثناء فترة حضانته، لكنه ينتقل بسبب الأشياء الملوثة كالأغطية أو الملابس أو الإبر.

أعراض ماربورغ

هناك أعراض رئيسية لمن يصابون بالفيروس، حيث يبدأ المرض فجأة بصداع حاد ووعكة شديدة. ومن أعراضه الشائعة أيضًا الأوجاع والآلام العضلية، وعادة ما يتعرّض المريض لحمى شديدة في اليوم الأوّل من إصابته، يتبعها وهن تدريجي وسريع.

أما في اليوم الثالث تقريبًا فيصاب المريض بإسهال مائي حاد، وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيّؤ، ويمكن أن يدوم الإسهال أسبوعًا كاملاً.

كذلك تظهر على الكثير من المرضى أعراض نزفية وخيمة في الفترة ما بين اليوم الخامس واليوم السابع، علمًا أنّ الحالات المميتة تتسم، عادة، بشكل من أشكال النزف من مواضع عدة.

طرق الوقاية

لا يوجد حتى الآن لقاح ولا علاج محدّد لمكافحة هذا المرض، ويجري الاضطلاع بدراسات إيكولوجية من أجل تحديد المستودع الطبيعي لحمى ماربوغ وحمى الإيبولا على حد سواء.

لكن يجب الابتعاد عن الحالات المصابة، وعدم استخدام أي أشياء خاصة بالغير، وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المحيط.