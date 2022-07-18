كبار.. أوكرانيا تُوجه اتهامات بالخيانة العظمي لمسؤولين في الدولة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة أوكرانية، أنها وجهت اليوم اتهامات بالخيانة العظمي والتعاون مع قوى خارجية لمسؤولين كبار في الدولة.

وأوضحت أنها قررت تعليق عمل رئيس جهاز أمن الدولة والمدعية العامة لحين انتهاء التحقيق ولم تتم إقالتهما.

فيما أكد الرئيس الأوكراني، أنه تم اعتقال مدير الأمن السابق في القرم وهناك أدلة كافية لاتهامه بشبهة الخيانة، مؤكدًا أن أكثر من 60 مسؤولًا في جهاز الأمن يعملون ضد أوكرانيا في المناطق المحتلة.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب واستعادة الأمن إلى أوروبا هي هزيمة روسيا وتحرير كل الأراضي الأوكرانية.

في الوقت نفسه، كشفت هيئة الاستخبارات البريطانية، أن شركة فاجنر تجند مجرمين وإرهابيين للقتال في أوكرانيا.

وأوضحت أن فاجنر لعبت دورًا مركزيًا في المعارك الأخيرة بما في ذلك الاستيلاء على بوباسنا وليسيتشانسك، مؤكدة أن روسيا تستخدم شركة فاجنر الخاصة لتعزيز الخطوط الأمامية وللتخفيف من نقص الأفراد.

فيما أكد المستشار الألماني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الطاقة سلاحا وهو ما لم يفعله الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، وأنه يجب على الجميع مواجهة بوتين وعدم السماح له بخرق القانون بالقوة لأن ذلك يعرض أمن العالم للخطر، مشيرًا إلى أن الصواريخ الروسية لم تدمر المدن الأوكرانية فقط بل حولت نظام السلام الأوروبي والدولي إلى ركام.

من ناحيتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرجي شويجو أمر القوات العاملة في أوكرانيا بإعطاء أولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى، لافتة إلى أن خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية في إدارة المعارك ضد الجيش الروسي.