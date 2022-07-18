الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
للمرة الأولى منذ أسبوعين.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في المملكة
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للمرة الأولى منذ أسبوعين.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في المملكة

للمرة الأولى منذ أسبوعين.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في المملكة
١٢:٤٩:٣٧ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب في المملكة اليوم ارتفاعًا، بعد تراجع دام لمدة أسبوعين تقريبًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.25 ريال، أي ما يعادل 55.27 دولار، فيما جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 189.98 ريال/ 50.66 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في المملكة نحو 181.35 ريال/ 48.36 دولار، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 155.44 ريال/ 41.45 دولار.

وجاء سعر أوقية الذهب “بيع” 6446.25 ريال/ 1719 دولار، وبلغ سعر البيع 6450 ريال/ 1720 دولار.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد الهبوط العنيف في الأسبوع الماضي، وزاد سعر الأوقية إلى مستويات 1717 دولار بارتفاع 0.8% أو ما يعادل 14 دولار للأوقية بعد النزول قرب مستويات الـ 1700 دولار.

وفي المقابل نزل مؤشر الدولار في حدود 0.6% إلى مستويات 107.4 نقطة مقابل سلة من العاملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلا أن مؤشر الدولار لا يزال قرب أعلى مستوياته في 20 عام.

وعن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، فقد سجل خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين مستويات 2.96% بزيادة في حدود 0.0388 نقطة.

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