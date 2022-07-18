وحالة وفاة واحدة.. “الصحة” تُعلن تسجيل 806 إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت اليوم الإثنين، 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، مشيرة إلى تعافي 405 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا، بلغ منذ ظهور أول حالة في المملكة 804,570 حالة، من بينها 6,966 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، مؤكدة أن الحالات الحرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 788,371 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,233 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس أولًا بأول.