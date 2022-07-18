“الزكاة والضريبة” تُقيم مزادًا علنيًا لبيع “سيارات” في جمرك جسر الملك فهد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، إقامة مزاد علني لبيع السيارات في جمرك جسر الملك فهد، على أن يكون الموعد يوم الثلاثاء 04 محرم 1444هـ الموافق 02 أغسطس 2022م، في تمام الساعة التاسعة صباحا

وأوضحت أن المزاد من المقرر أن يقام في ساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز – الدمام، وفق الشوط والضوابط التالية:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.

3- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة

4- دفع عمولة السعي وقدرها %2.5، علاوة على قيمة البيع.

5- يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام للسيارات برسم الوارد و (10) أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ولفتت الهيئة إلى أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.