لحملة الثانوية.. كلية الملك خالد العسكرية تفتح القبول للعام الدراسي 1444هـ

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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول لحملة الثانوية للعام الدراسي 1444هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

* شروط القبول لحملة شهادة الثانوية:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، “يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة”.

2 – أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3 – أن يكون غير متزوج بأجنبية .

4 – أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

5 – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى، ” 165 سم – 52 كجم”، والحد الأعلى، “188 سم – 95 كجم”.

6 – أن يكون حاصلاً على شهادة الثانويـة العامة، ” العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية” على أن لا يقل المعدل التراكمي العام عــن 80%، ومن خريجي هذا العام الدراسي 1443هـ انتظام نهاري ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

7 – أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن 60 في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن 60 في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

8 – أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

9 – أن يجتاز جميع إجراءات القبول “المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني”.

10 – أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل، وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1443/12/19هـ الموافق 2022/07/18م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)