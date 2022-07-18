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توجد عدة عوامل، تؤثر على سرعة تلف المنتجات الغذائية، منها طبيعة الغذاء، وتركيبه، ومكوناته، وكذلك درجة حساسيته تجاه عوامل التلف.

ويجب مراعاة حفظ المنتجات الغذائية بشكل سليم، لكي لا تتعرض إلى التلف بسرعة، لأن ذلك يؤدي إلى عواقب أبرزها احتمال التسمم الغذائي.

وهناك 6 أسباب تؤدي إلى سرعة تلف المنتجات الغذائية وهي:

1- التخزين الخاطئ، وعدم مراعات الظروف المناسبة لتخزين أنواع المنتجات الغذائية.

2- الأسباب البيولوجية، مثل نمو ونشاط الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا، والفطريات، ونشاط الإنزيمات الغذائيّة.

3- الأضرار الناجمة عن الآفات والحشرات والقوارض.

4- التفاعلات الكيميائية، مع الهواء والماء وغيرها.

5- التلف الإنزيمي أو ما يسمى بـ”الانحلال الذاتي”، حيث يستخدم كل كائن حي روتينات متخصصة تسمى الإنزيمات لدفع التفاعلات الكيميائيَّة في خلاياه. تلعب الإنزيمات بعد الموت دورًا في تحلل الأنسجة.

6- التعرض للرطوبة والنشاط المائي، ودرجة الحموضة.