بـ 48 درجة.. الدمام تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة موجة حارة ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل، وأن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

وأعلن المركز أن مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية كانت الأعلى في درجات الحرارة اليوم في المملكة، حيث سجلت 47 درجة مئوية، كما سجلت الإحساء 47 درجة.

فيما سجلت درجة الحرارة في أربع مدن إلى 45 درجة مئوية، وهي؛ الرياض والمدينة المنورة والخرج ووادي الدواسر، مؤكدًا أن مكة المكرمة وشرورة ورفحاء، سجلت كل منها 43 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 26 درجة مئوية، وأبها 30 درجة مئوية.

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وأكد خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن أجواء المملكة دخلت في “جمرة القيظ”، وأنه من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر فيها أشده، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف التي تزداد في نوئها الرطوبة على السواحل في المناطق الشرقية والغربية والخليج.

وفي وقت سابق، توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند”، أن ترتفع درجات الحرارة مجددًا، مشيرًا إلى تعرض معظم مناطق المملكة لموجة حارة، محذرًا من موجة حر تشمل معظم المناطق، خاصة المنطقة الشرقية والشمال الشرقي والمنطقة الوسطى من المملكة.

وأضاف أن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية يونيو، وينتهي في منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار، لافتًا إلى أن العواصف الرملية في يوليو وأغسطس ليست مستغربة، ولكنها قليلة الحدوث، فيما عدا الجنوب الغربي خاصة منطقة جازان وتهامة عسير.