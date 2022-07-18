مع تراجع الدولار.. أسعار النفط تواصل مكاسبها

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حققت اليوم، مكاسب جديدة، في ظل تراجع وشح الإمدادات، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 69 سنتًا أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل، بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 27 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات، يوم الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من إلى النفط. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر.