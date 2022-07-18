الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مع تراجع الدولار.. أسعار النفط تواصل مكاسبها
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اقتصادية

مع تراجع الدولار.. أسعار النفط تواصل مكاسبها

مع تراجع الدولار.. أسعار النفط تواصل مكاسبها
١١:٣٠:٠١ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حققت أسعار النفط، اليوم، مكاسب جديدة، في ظل تراجع الدولار وشح الإمدادات، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 69 سنتًا أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل، بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 27 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات، يوم الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط جلسة التداول خام برنت مؤشر الدولار

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