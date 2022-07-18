مليون ريال غرامة.. تعرف على عقوبة تداول الأغذية المغشوشة

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تعتبر سلامة الغذاء من أهم المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان، لذلك توضع فترة صلاحية على جميع المنتجات، مع اشتراطات وزارة الصحة، والبلدية، التى تجبر المؤسسات على التقيد بالنظافة العامة، خاصة ما يتعلق بالمأكولات والمشروبات.

وأوضح المستشار القانوني عبد الرحمن الحليبي – حسب صحيفة “اليوم”- أن نظام الغذاء، لم يغفل وضع العقوبات، في مادته السادسة والثلاثين، وذلك بهدف ضمان حماية الصحة العامة للمستهلك، من خلال:

1 – تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء.

2 – نشر التوعية الغذائية السليمة.

3 – حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك.

وأكد الحليبي أن العقوبات جاءت كالتالي: «يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 – إلغاء الترخيص.

2 – تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا.

4 – تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

5 – غرامة لا تزيد على مليون ريال – منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا.

5 – إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

6 – غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه خبراء التغذية العلاجية، أن هناك عدة عوامل تؤثر على تاريخ الحفظ، مثل:

1 – طبيعة الغذاء.

2 – تركيبته.

3 – مكوناته.

4 – محتواه من الماء.

5 – طبيعة العبوة الحافظة.

6 – طرق التخزين.

7 – درجة حساسيته تجاه عوامل الفساد، محذرين من أن التخزين الخاطئ للأطعمة، يؤدي إلى فسادها وتلوثها، وإلى تراكم البكتيريا التي قد تسبب التسمم الغذائي والأمراض.