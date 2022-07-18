تفاصيل استعادة أراض حكومية بمساحة مليون م2 بالقنفذة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، نجاحها في استعادة أكثر من مليون متر مربع من الأراضي المخصصة للتشجير شمال محافظة القنفذة، وذلك بعد الاعتداء عليها.

ورصدت الوزارة إحداثيات تمثلت في إنشاء مبان، وأسواق مخالفة، وحظائر للمواشي.