تفاصيل استعادة أراض حكومية بمساحة مليون م2 بالقنفذة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، نجاحها في استعادة أكثر من مليون متر مربع من الأراضي المخصصة للتشجير شمال محافظة القنفذة، وذلك بعد الاعتداء عليها.
ورصدت الوزارة إحداثيات تمثلت في إنشاء مبان، وأسواق مخالفة، وحظائر للمواشي.
من جانبه، بيّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن المعيدي، أنه تمت إزالة الإحداثاث، بعد أن رصد المكتب التعديات.
وأضاف المعيدي أنه تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة المكونة من لجنة التعديات والجهات الأمنية، وبمساعدة معدات البلدية لإزالة التعديات، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية للأراضي الحكومية من الجهات ذات العلاقة.
فيما أكدت وزارة البيئة أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية، بما فيها المراعي والغابات والأراضي المخصصة للتشجير ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي.
داعيةً إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، وعدم الاعتداء على الأراضي المخصصة للتشجير، إضافة إلى عدم العبث بأشجارها ونباتاتها، والمحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة.
وأهابت الوزارة بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية.