500 مليون حجم المشتريات.. موسم الحج ينعش مبيعات ذهب المملكة

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ارتفع الطلب على شراء الذهب في موسم الحج خلال العام الجاري 1443 هجرية، وسجلت الأسواق مبيعات بلغت حوالي 500 مليون ريال.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد الغرف السعودية، علي باطرفي، لصحيفة “عكاظ” إن الإقبال على الذهب الوطني مطلوب ومرغوب من الحجاج، لما يمتاز به من جودة عالية ودرجة لمعانه ونقاوته.

وأضاف باطرفي أنه يوجد ما يقارب من 600 محل ذهب في مكة والمدينة، الأمر الذي سيحدث رواجًا في مضاعفة المبيعات.

مشيرًا، في القوت ذاته، إلى أن الحجاج يقبلون على شراء الذهب “المشغول الوطني”، نظرًا لما يمتاز به من دقة العيار وصفاء اللون الأصفر، إذ يوجد العديد من المصانع والمشاغل الوطنية للذهب، التي تتنافس على تقديم جمال الشكل والوزن المطلوب، ليكون في متناول كافة الشرائح من الحجاج.

ونقلت “عكاظ” عن سعود الحربي (صاحب محل هدايا)، أنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 25 عامًا، معتبرًا الحج هو الموسم الحقيقي لبيع الهدايا، ومشيرًا إلى أن الحجيج يحرصون على شراء هدايا لها رمزية من الحرمين الشريفين.

ولفت إلى أن المنتج الوطني تغلّب على المستورد، بسبب حضوره في الأسواق المحلية، ورخص ثمنه مثل التمور المعلبة، وخلطات البخور والأبازير والحناء والمشغولات النسائية المختلفة.