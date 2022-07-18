آخر التطورات.. روسيا تنشر سفنها في القرم والجيش الأوكراني يتحرك

تواصل – فريق التحرير:

كشفت قيادة الجيش الأوكراني، أن روسيا بدأت في إعادة نشر عدد كبير من سفنها في سيفاستوبول عند شبه جزيرة القرم.

وأوضح أن قواته تحركت بشن هجوم على مستودع للذخيرة الروسية في عدة مناطق، خاصة نوڤا كاخوفكا في خيرسون.

وأشارت الدفاع الأوكرانية إلى أن القوات الروسية لم تنجح في استهداف أنظمة هيمارس التي تملكها كييف، كما عجزت عن تحقيق أي تقدم خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن الروس يقصفون بالصواريخ مدنا أوكرانية مسالمة، وأنه لا توجد أي منطقة آمنة في أوكرانيا.

فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية في إدارة المعارك ضد الجيش الروسي، وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، مشيرة إلى أنها ترجو أن يكون بين الأوروبيين سياسيون مسؤولون يدركون العواقب المحفوفة بالمخاطر” لمثل هذه الخطوات.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي، أنه يعمل على قواعد جديدة تسهل تجميد الأصول الروسية، مؤكدًا أنه جمد أصولًا روسية بقيمة 13.9 مليار دولار تتركز في 6 دول أوروبية.