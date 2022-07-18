الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
آخر التطورات.. روسيا تنشر سفنها في القرم والجيش الأوكراني يتحرك
ألمانيا تعاني من نقص الطاقة.. ومخاوف من احتجاجات بسبب الأسعار
في القرآن والسنة.. وقف تعظيم الوحيين ينفذ برامج صيفية بالمدينة المنورة
ومقتل المهاجم.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في ولاية إنديانا الأمريكية
بعد 100 يوم من الاحتجاجات.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ لأجل غير مسمى
هل تجب الزكاة في جمعيات الموظفين؟ “الخثلان” يجيب

أحدث الأخبار

آخر التطورات.. روسيا تنشر سفنها في القرم والجيش الأوكراني يتحرك

آخر التطورات.. روسيا تنشر سفنها في القرم والجيش الأوكراني يتحرك
٠٩:٣٠:٠٦ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت قيادة الجيش الأوكراني، أن روسيا بدأت في إعادة نشر عدد كبير من سفنها في سيفاستوبول عند شبه جزيرة القرم.

وأوضح أن قواته تحركت بشن هجوم على مستودع للذخيرة الروسية في عدة مناطق، خاصة نوڤا كاخوفكا في خيرسون.

وأشارت الدفاع الأوكرانية إلى أن القوات الروسية لم تنجح في استهداف أنظمة هيمارس التي تملكها كييف، كما عجزت عن تحقيق أي تقدم خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن الروس يقصفون بالصواريخ مدنا أوكرانية مسالمة، وأنه لا توجد أي منطقة آمنة في أوكرانيا.

فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية في إدارة المعارك ضد الجيش الروسي، وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، مشيرة إلى أنها ترجو أن يكون بين الأوروبيين سياسيون مسؤولون يدركون العواقب المحفوفة بالمخاطر” لمثل هذه الخطوات.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي، أنه يعمل على قواعد جديدة تسهل تجميد الأصول الروسية، مؤكدًا أنه جمد أصولًا روسية بقيمة 13.9 مليار دولار تتركز في 6 دول أوروبية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي جزيرة القرم خيرسون روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الرياض بينها شاب 16 عاماً

7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الرياض بينها شاب 16 عاماً

منذ 7 سنوات
بالصور.. 715 عاموداً وبرج إنارة و2560 فانوساً جديداً تضيء المشاعر المقدسة

بالصور.. 715 عاموداً وبرج إنارة و2560 فانوساً جديداً تضيء المشاعر المقدسة

منذ 7 سنوات
تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على الرياض تستمر حتى هذا الموعد

تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على الرياض تستمر حتى هذا الموعد

منذ 3 أشهر
“هيئة النقل”: يحق للراكب الحصول على الرحلة مجانًا بسيارة الأجرة في هذه الحالة

“هيئة النقل”: يحق للراكب الحصول على الرحلة مجانًا بسيارة الأجرة في هذه الحالة

منذ شهرين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *