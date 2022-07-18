أكثر يوم سخونة عبر تاريخها.. تحذيرات من موجة الحر الشديد في بريطانيا

تواصل – فريق التحرير:

أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم، تحذيرا من الحرارة باللون الأحمر عبر أجزاء كبيرة من إنجلترا ، تمتد من يورك ومانشستر إلى لندن والجنوب الشرقي من البلاد.

وقد يكون اليوم الإثنين، أكثر يوم سخونة في تاريخ بريطانيا، على الإطلاق، إذ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، في حين سجل الرقم القياسي الحالي لبريطانيا في مدينة كامبريدج، عام 2019، عندما بلغت درجة الحرارة 38.7 درجة مئوية.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى إنها تعامل موجة الحر على أنها حالة طوارئ وطنية عامة، بينما حذّرت شركات المياه من أن بعض الأسر تعاني من انخفاض ضغط المياه ومشاكل الإمداد بسبب زيادة الطلب.