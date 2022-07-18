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في القرآن والسنة.. وقف تعظيم الوحيين ينفذ برامج صيفية بالمدينة المنورة
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في القرآن والسنة.. وقف تعظيم الوحيين ينفذ برامج صيفية بالمدينة المنورة

في القرآن والسنة.. وقف تعظيم الوحيين ينفذ برامج صيفية بالمدينة المنورة
٠٩:٠٠:١٦ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، أنه نفذ عددًا من البرامج الصيفية في القرآن الكريم والسنة النبوية والقيم وتنمية الذات لهذا العام 1443هـ.

وأوضح أن هذه البرامج تأتي انطلاقًا من أهداف الوقف في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وبالتزامن مع الإجازة الصيفية لهذا العام وذلك بمقر الوقف وعبر الاتصال المرئي

وأضاف أن البرامج التي يقدمها قُراء وأعضاء من هيئة التدريس بجامعات المملكة، تتضمن مواد مكثفة تفيد المشاركين وتثري معارفهم وتزيد علومهم.

وأكد أن برنامج القرآن الكريم يشمل تأهيل معلمي ومعلمات القران الكريم بشكل مكثف، إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم والإقراء والإجازة ومجالس صيفية لتصحيح تلاوة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن برنامج السنة النبوية يشتمل على دورات ومسابقات صيفية مكثفة في حفظ 300 حديث في الصحيحين و 224 حديثًا تخص المرأة في أمور دينها ودنياها، فضلًا عن مسابقات ودورات صيفية في السيرة النبوية، فيما تقام في برنامج القيم وتنمية الذات عدد من الدورات التدريبية الصيفية في القيم وتنمية الذات.

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الكلمات الدلالية:
السنة النبوية القرآن الكريم المدينة المنورة وقف الوحيين

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