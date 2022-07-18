الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أكثر يوم سخونة عبر تاريخها.. تحذيرات من موجة الحر الشديد في بريطانيا
آخر التطورات.. روسيا تنشر سفنها في القرم والجيش الأوكراني يتحرك
ألمانيا تعاني من نقص الطاقة.. ومخاوف من احتجاجات بسبب الأسعار
في القرآن والسنة.. وقف تعظيم الوحيين ينفذ برامج صيفية بالمدينة المنورة
ومقتل المهاجم.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في ولاية إنديانا الأمريكية
بعد 100 يوم من الاحتجاجات.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ لأجل غير مسمى

أحدث الأخبار

ومقتل المهاجم.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في ولاية إنديانا الأمريكية

ومقتل المهاجم.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في ولاية إنديانا الأمريكية
٠٨:٥٤:٢٧ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن عدد القتلى في إطلاق نار بمركز للتسوق في ولاية إنديانا الأمريكية، ارتفع إلى 4، وتم قتل المهاجم.

وذكرت “أسوشيتد برس”، أن حادث إطلاق النار في مركز تجاري في جرينوود بولاية إنديانا، أودي بحياة 4 أشخاص من بينهم المسلح المشتبه به في ارتكابه الهجوم.

وأكد عمدة غرينوود بولاية إنديانا، أن الولاية شهدت إطلاق نار جماعي ما أسفر عن 3 قتلى ومثلهم جرحى، مشيرًا إلى مقتل المهاجم برصاص شخص مسلح كان متواجدًا في المكان.

وطالبت شرطة جرينوود شهود عيان على إطلاق النار الاتصال بالقسم للحصول بالمعلومات، وذلك في هجوم هو الأحدث في موجة عنف مسلح عصفت بالولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل 40 ألف شخص سنويًا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأمريكية، عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن الطائرة الأولى تحطمت في حقل شرقي رانواي، وسقطت الثانية في بركة لتجميع المياه، مشيرة إلى أنه كان على متن كل طائرة شخصان، فيما يشارك المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية في التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

الكلمات الدلالية:
أمريكا إطلاق النار فيجاس ولاية إنديانا ولاية نيفادا

مواد ذات صلة

المزيد
كيف يمكنك تحسين لياقتك البدنية؟

كيف يمكنك تحسين لياقتك البدنية؟

منذ 7 سنوات
خاشقجي: التحكيم الدولي خيار المملكة في «تيران وصنافير»

خاشقجي: التحكيم الدولي خيار المملكة في «تيران وصنافير»

منذ 6 سنوات
تعليق الاختبارات في جامعة الملك عبدالعزيز وفروعها غدًا

تعليق الاختبارات في جامعة الملك عبدالعزيز وفروعها غدًا

منذ 7 سنوات
مقترح هندي بمنح «الأبقار» هويات خاصة يثير غضب المسلمين

مقترح هندي بمنح «الأبقار» هويات خاصة يثير غضب المسلمين

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *