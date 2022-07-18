ومقتل المهاجم.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في ولاية إنديانا الأمريكية

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن عدد القتلى في إطلاق نار بمركز للتسوق في ولاية إنديانا الأمريكية، ارتفع إلى 4، وتم قتل المهاجم.

وذكرت “أسوشيتد برس”، أن حادث إطلاق النار في مركز تجاري في جرينوود بولاية إنديانا، أودي بحياة 4 أشخاص من بينهم المسلح المشتبه به في ارتكابه الهجوم.

وأكد عمدة غرينوود بولاية إنديانا، أن الولاية شهدت إطلاق نار جماعي ما أسفر عن 3 قتلى ومثلهم جرحى، مشيرًا إلى مقتل المهاجم برصاص شخص مسلح كان متواجدًا في المكان.

وطالبت شرطة جرينوود شهود عيان على إطلاق النار الاتصال بالقسم للحصول بالمعلومات، وذلك في هجوم هو الأحدث في موجة عنف مسلح عصفت بالولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل 40 ألف شخص سنويًا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأمريكية، عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن الطائرة الأولى تحطمت في حقل شرقي رانواي، وسقطت الثانية في بركة لتجميع المياه، مشيرة إلى أنه كان على متن كل طائرة شخصان، فيما يشارك المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية في التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.