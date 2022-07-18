الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ألمانيا تعاني من نقص الطاقة.. ومخاوف من احتجاجات بسبب الأسعار
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دولي

ألمانيا تعاني من نقص الطاقة.. ومخاوف من احتجاجات بسبب الأسعار

ألمانيا تعاني من نقص الطاقة.. ومخاوف من احتجاجات بسبب الأسعار
٠٩:٢٤:٥١ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشبكة الفيدرالية الألمانية للطاقة، أن مخزون الغاز الطبيعي في البلاد لا يكفي لتجاوز فصل الشتاء، مؤكدة ضرورة الحصول على إمدادت الغاز من روسيا في أقرب وقت ممكن.

وأفادت السلطات الألمانية، بأن مخزون مستودعات التخزين يبلغ الآن حوالي 65%، وأن هذه الكميات لا تكفي للمصانع والمنازل خلال الشتاء، حسبما نشرت “العربية”.

ويستمر إيقاف ضخ الغاز من خط “نورد ستريم” الذي أغلقته روسيا للصيانة، على أن يفتح في 21 من يوليو، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن.

فيما تسعى شركة “سيمينز” الألمانية لتسريع عملية إعادة التروبينات الموجودة بالفعل في مونتريال لإصلاحها، إلى روسيا، ووفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال” الأمريكية قال متحدث باسم “سيمينز” إن المجموعة الصناعية الألمانية تهدف إلى وضع التوربينات على متن طائرة شحن، بمجرد الحصول على التخليص الجمركي من كندا، لحرمان روسيا من ذريعة عدم تشغيل خط “نورد ستريم”.

من جانبها، حذرت وزيرة الداخلية الألمانية من احتمال اندلاع احتجاجات عنيفة في البلاد، على خلفية الارتفاع السريع في أسعار الطاقة، تزامنًا مع نقص الإمدادات.

وأشارت الوزيرة إلى وجود خطورة من استغلال اليمين المتطرف لنقص الطاقة، وتنظيم احتجاجات واسعة.

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ألمانيا الغاز الروسي خط نورد ستريم روسيا نقص الطاقة نقص الغاز

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