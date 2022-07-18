هل تجب الزكاة في جمعيات الموظفين؟ “الخثلان” يجيب

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قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إذا كان عدد الموظفين إثنى عشر فأقل، في جمعية الموظفين، فلا زكاة فيها.

وأوضح في لقاء له على شبكة المجد، أنه إذا زاد عدد الموظفين في الجمعية عن إثني عشر، فتجب الزكاة على الثالث عشر فصاعدًا، وذلك خلال رده على سؤال يقول: “هل على جمعية الموظفين زكاة؟ وهل يختلف من يأخذ الزكاة في خلال سنة واحدة أو أكثر من سنة إذا كان العدد كبيرًا؟”.

وأضاف أن حقيقة هذه الجمعية هي دين لهذا الموظف الثالث عشر ومن بعده، في ذمة غيره، وهو دين مضمون السداد لذلك تجب فيه الزكاة، لافتًا إلى أن رقم إثني عشر وما دون ذلك ما حال عليه الحول، لأن صاحبة السؤال قالت إنهم بدأوا في شهر واحد ولم يحل عليهم الحول، وأنه حتى يكون هناك زكاة لابد أن يحول الحول ويكون هناك رقم ثلاثة عشر بعد أن تمضي سنة كاملة على استحقاق هذا الدين الذي للموظف في ذمة الآخرين.

وعن المبلغ الذي يخرجه زكاة في هذه الحالة “رقم ثلاثة عشر”، أضاف أنه يخرج زكاة المبلغ الذي يستحقه وسيسلم له.