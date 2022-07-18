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بعد 100 يوم من الاحتجاجات.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ لأجل غير مسمى
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دولي

بعد 100 يوم من الاحتجاجات.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ لأجل غير مسمى

بعد 100 يوم من الاحتجاجات.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ لأجل غير مسمى
٠٨:٤٠:٤٨ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن رانيل ويكريميسنج، القائم بأعمال رئيس سريلانكا، فرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى إشعار آخر، وذلك لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية، ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة، حسب قوله.

ونشرت السلطات إشعارًا بفرض حالة الطوارئ، جاء فيه: أن “الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع”.

وتستمر الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من سريلانكا، منذ 100 يوم مضت، وتجمع عشرات الآلاف من المواطنين في العاصمة  كولومبو، جاؤوا من سائر أنحاء البلاد، ونصبوا خيمًا أمام مكاتب الرئاسة.

ورغم تنحي الرئيس جوتابايا راجاباكسا، إلا أن الاحتجاجات والاعتصامات مستمرة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء.

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