أرخص كثيرًا من واشنطن.. أسعار البنزين في المملكة تثير دهشة صحفية أمريكية مرافقة لـ”بايدن”(فيديو)

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أثارت أسعار البنزين المنخفضة في المملكة دهشة الفريق الإعلامي المرافق للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمملكة.

ووثقت كيلي أودونيل، مراسلة شبكة NBC المرافقة للرئيس بايدن في جولته، فيديو لأسعار البنزين بإحدى محطات الوقود في جدة، قائلة: “شاهدوا أسعار البنزين في المملكة حوالي 62 سنتًا أمريكيًا فقط!”.

أسعار البنزين فى محطات الوقود الأمريكية

فيما حطمت أسعار البنزين فى محطات الوقود الأمريكية مجددًا المستويات التاريخية، وارتفعت إلى مستوى 4.432 دولار للجالون (3.785 لتر)، وجاءت البيانات وفقًا لتقرير نشرته جمعية السيارات الأمريكية (مؤسسة غير ربحية)، وأشار التقرير إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة تشهد نموًا على مدار هذا الأسبوع، بحسب “روسيا اليوم”.

وسجلت أعلى أسعار البنزين فى الولايات المتحدة فى ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ سعر الجالون بالمتوسط مستوى 5.872 دولار.

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بايدن ناشد الشركات تقليل أسعار البنزين

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ناشد الشركات التي تدير محطات الوقود بتقليل أسعار البنزين، بسبب التضخم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث غرد على حسابه الرسمى بموقع تويتر، قائلاً: «خفضوا أسعار الوقود الذى تتقاضونه، ليعكس التكلفة التى تدفعونها مقابل السلعة، افعلوا ذلك الآن»، مضيفًا: «نحن في حرب وخطر عالمي».

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا فى الأسعار نتيجة الحظر على واردات الطاقة الروسية، ويذكر أن الولايات المتحدة حظرت استيراد النفط الروسي ومشتقاته على خلفية العمليات العسكرية التى تقوم بها روسيا فى أوكرانيا.

وسجلت الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة أكبر نسبة تضخم منذ 40 عامًا، كما تسجيل أرقامًا قياسية لأسعار البنزين.