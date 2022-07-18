خدمة اليوم.. إصدار ترخيص التخفيضات الإلكترونية عبر 7 خطوات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات خدمة حجز المواعيد الطبية، حيث أوضحت وزارة التجارة أن الخدمة تمكن المستفيد من تقديم طلب ترخيص التخفيضات، والذي يتيح لأصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب المتاجر الإلكترونية تخفيض أسعار السلع المعروضة في متاجرهم، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على الخدمة.

2 – ادخل على الحساب “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

3 – اضغط على أيقونة “خدمة التخفيضات”.

4 – اضغط على خيار “طلب تخفيض”.

5 – املأ الحقول المطلوبة، وأرفق المستندات اللازمة، واضغط على أيقونة (إرسال الطلب) ليتم التدقيق والموافقة عليه من قبل الموظف إلكترونيًا.

6 – سدد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة.

7 – اطبع الترخيص إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.

* المتطلبات:

1 – إرفاق السجل التجاري أو العلامة التجارية أو الوكالة.

2 – إضافة المحلات المراد إصدار التراخيص لها.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “920000667 – 1900″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني. CS@mc.gov.sa