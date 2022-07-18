“الأرصاد” يتوقع موجة حارة إلى شديدة الحرارة بدءًا من اليوم وحتى السبت

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة موجة حارة ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل، وأن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

كما توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح أنه يتوقع أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، ويستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 32 كيلو متر في الساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.