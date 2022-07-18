اندلاع حريق ضخم في مصفاة للنفط قرب أربيل بالعراق (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

اندلع مساء أمس الأحد حريق ضخم في مصفاة للنفط على طريق أربيل في العراق، فيما أكدت مصادر وأنباء عن تضرر المصفاة إثر اندلاع الحريق.

وتداول عدد من حسابات القنوات والصحف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يبين مدى ضخامة الحريق وتوسعه.

وحسب أحد المصادر من داخل المصفاة فإن الحريق تسبب في خروج جزء منها عن العمل؛ مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه من دون بيان مزيد من التفاصيل.

من جهته أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل سركوت كارش أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في أحد الخزانات داخل المصفى ولم يتسبب بأضرار بشرية.

وأفاد شهود عيان لـ CNBC عربية بأن الحريق يمتد لمسافة كيلومترين وتحاول فرق الدفاع المدني إخماده.