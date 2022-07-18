تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 19 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 18 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:24

المدينة – 4:15

الرياض – 3:47

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:42

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:06

المدينة – 7:13

الرياض – 6:45

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:36

المدينة – 8:43

الرياض – 8:15

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:28 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:02 بمشيئة الله.