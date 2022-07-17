الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
اندلاع حريق ضخم في مصفاة للنفط قرب أربيل بالعراق (فيديو)
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين 19 ذي الحجة
وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين SCA» للعمل في الرياض
طالب يهدد بإلقاء نفسه من أعلى مبنى داخل جامعة بدولة عربية (فيديو)
البيت الأبيض: علاقات الولايات المتحدة ودول الخليح استراتيجية وتاريخية
بعد كشف تفاصيل دهس أسرى 67.. محامون مصريون يقاضون دولة الاحتلال

منوعات

طالب يهدد بإلقاء نفسه من أعلى مبنى داخل جامعة بدولة عربية (فيديو)

طالب يهدد بإلقاء نفسه من أعلى مبنى داخل جامعة بدولة عربية (فيديو)
٠٢:٤٥:٢٩ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، تهديد طالب بإلقاء نفسه من أعلى مبنى بجامعة في الأردن، وسط صيحات الحاضرين في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره، والنزل والحديث عن مشاكله.

وأظهر المقطع، طالب يدرس بجامعة خاصة في محافظة الزرقاء، والذي صعد مبنى إدارة شؤون الطلبة، وهدد بالقفز من الأعلى احتجاجا على رفض الإدارة التراجع عن قرار فصله.

وظهر الشاب في المقطع، حيث تدلت ساقه من أعلى البناية، فيما ظهر في الخلف رجلان يبدو أنهما كانا يحاولان إقناعه بالتراجع عن قرار إنهاء حياته، ووقف في الأسفل مجموعة من الشباب، يحاولون إنقاذه.

وأوضح مصادر مطلعة أن الطالب تراجع عن قرار إلقاء نفسه بعد إقناعه من قبل الأجهزة المعنية.

الكلمات الدلالية:
الأردن طالب طالب جامعي مبنى جامعي

مواد ذات صلة

المزيد
موظف كويتي يهدد مديره بالقتل.. لهذا السبب

موظف كويتي يهدد مديره بالقتل.. لهذا السبب

منذ 4 سنوات
بالصور.. اللقاء الأول بين أطول وأقصر رجلين في العالم

بالصور.. اللقاء الأول بين أطول وأقصر رجلين في العالم

منذ 8 سنوات
عمرها 300 عام.. أغرب شجرة بسلطنة عمان (صور)

عمرها 300 عام.. أغرب شجرة بسلطنة عمان (صور)

منذ 9 أشهر
فرنسا تقرر تنفيذ هذا الأمر مع «حوت قاتل» دخل نهر السين

فرنسا تقرر تنفيذ هذا الأمر مع «حوت قاتل» دخل نهر السين

منذ شهرين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *