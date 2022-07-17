طالب يهدد بإلقاء نفسه من أعلى مبنى داخل جامعة بدولة عربية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، تهديد طالب بإلقاء نفسه من أعلى مبنى بجامعة في الأردن، وسط صيحات الحاضرين في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره، والنزل والحديث عن مشاكله.

وأظهر المقطع، طالب يدرس بجامعة خاصة في محافظة الزرقاء، والذي صعد مبنى إدارة شؤون الطلبة، وهدد بالقفز من الأعلى احتجاجا على رفض الإدارة التراجع عن قرار فصله.

وظهر الشاب في المقطع، حيث تدلت ساقه من أعلى البناية، فيما ظهر في الخلف رجلان يبدو أنهما كانا يحاولان إقناعه بالتراجع عن قرار إنهاء حياته، ووقف في الأسفل مجموعة من الشباب، يحاولون إنقاذه.

وأوضح مصادر مطلعة أن الطالب تراجع عن قرار إلقاء نفسه بعد إقناعه من قبل الأجهزة المعنية.