الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين SCA» للعمل في الرياض
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فرص

وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين SCA» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين SCA» للعمل في الرياض
٠٢:٥٢:٠٦ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة للمقاولين (SCA) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مسؤول معايير العمل
ـ موظف المشتريات
ـ قائد فريق الترخيص
ـ مسؤول المعارض والمؤتمرات
ـ رئيس فريق المعارض والمؤتمرات
ـ محاسب
ـ رئيس فريق المقاولات الإلكترونية
ـ مدير ادارة

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 17 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائفاضغط هنا

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