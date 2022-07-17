وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين SCA» للعمل في الرياض
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت هيئة للمقاولين (SCA) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مسؤول معايير العمل
ـ موظف المشتريات
ـ قائد فريق الترخيص
ـ مسؤول المعارض والمؤتمرات
ـ رئيس فريق المعارض والمؤتمرات
ـ محاسب
ـ رئيس فريق المقاولات الإلكترونية
ـ مدير ادارة
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 17 يوليو 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا