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دولي

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوجة ترامب السابقة

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوجة ترامب السابقة
٠٢:٣٠:٢٣ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلن كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك، عن سبب وفاة إيفانا ترامب الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضح كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك إن وفاة إيفانا ترامب نجمت عن “جروح سببتها ضربة قوية” عرضية على جذعها.

كما لم يحدد البيان ملابسات الحادث، لكن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاما، عن درج منزلها بمانهاتن.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس إن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترامب في أبر إيست سايد، ووجدوها في “حالة إغماء وعدم تجاوب” مع محاولات إسعافها، حيث تم الإعلان عن وفاتها في المكان.

الكلمات الدلالية:
إيفانا ترامب الطب الشرعي زوجة ترامب

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